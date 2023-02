Großeinsatz in der Gemeinde Petersberg. Die Feuerwehr musste in Kaltenmark ein brennendes Abrisshaus löschen.

Brand in Kaltenmark: Leerstehendes Haus steht in Flammen

Kaltenmark/MZ - Am Mittwochnachmittag musste die Feuerwehr in der Gemeinde Petersberg ein brennendes Haus löschen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 17 Uhr in die Hallesche Straße nach Kaltenmark gerufen.

Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf brannte das Haus bereits in voller Ausdehnung. Mit einer Drehleiter und mehreren C-Rohren wurde das Feuer gelöscht.

Die Feuerwehr war im Großeinsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Während der Löschmaßnahmen war die Durchfahrtsstraße in Kaltenmark für den Straßenverkehr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.