Im Nussweg in Halle musste die Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag einen Brand löschen.

Brand im Kompottviertel in Halle - Feuer in Einfamilienhaus ausgebrochen

Feuer in Halle

Halle (Saale) - Am Mittwochabend gegen 23 Uhr musste die Feuerwehr in Halle zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Nussweg ausrücken.

Nach MZ-Informationen sollen Einrichtungsgegenstände in dem Haus gebrannt haben. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehreinsatz im Nussweg. (Foto: Marvin Matzulla)

Warum das Feuer in dem Haus ausgebrochen ist, muss nun die Polizei ermitteln. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Halle mit Einsatzkräften der Südwache und der neuen Feuerwache aus Büschdorf sowie die Freiwillige Feuerwehr Halle-Kanena.