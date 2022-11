Mit Video: Großbrand im Kabelsketal - Wohnhaus in Osmünde vollständig abgebrannt

In der Nacht zum Dienstag ist in Osmünde im Saalekreis ein leerstehendes Wohnhaus vollständig niedergebrannt. Warum die Feuerwehr sogar Löschhilfe aus Sachsen erhalten hat.

Das Wohnhaus in Osmünde ist in der Nacht zu Dienstag vollständig abgebrannt.

Kabelsketal/Osmünde/MZ - Um kurz vor 1 Uhr heulen in der Nacht zum Dienstag in der Gemeinde Kabelsketal die Sirenen auf und alarmieren die Feuerwehr zu einem Großbrand nach Osmünde. In der Naundorfer Straße brannte ein seit Jahren leerstehendes Haus.