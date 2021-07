Botanischer Garten in Halle lockt zum „Blech-Picknick“

Halle (Saale)/MZ/KPA - Zu einem zünftigen „Blech-Picknick“ lädt das Sächsische Blechbläser-Quintett am Donnerstag in den Botanischen Garten am Kirchtor. Die Musiker des Quintetts sind als Pfeiferstuhl-Music seit vielen Jahren bei den Händel-Festspielen im Botanischen Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zu Gast.

Im Konzert am Donnerstag nehmen die Bläser das Publikum mit auf eine beschwingte und lustige Reise durch die musikalische Literatur für Blechblasinstrumente von der Klassik bis zur Moderne. Zugleich ist an diesem Abend das Picknick auf der Festwiese im Botanischen Garten erlaubt, ja gewünscht - allerdings ohne Grillen oder Lagerfeuer. Sitzgelegenheiten wie Decken oder Klappstühle sowie ein gefüllter Picknickkorb sind von den Gästen mitzubringen. Getränke, Snacks - alles ist möglich, ein Catering gibt es nicht. Bequem auf der Wiese lagernd können die Gäste in gebührendem Abstand den Musikern und ihren Konkurrenten aus der Vogelwelt lauschen und dabei ihr mitgebrachtes Picknick genießen. Es sind rund 100 Karten verfügbar, für Gäste wird ein Test oder eine Impfung verlangt.

Konzert und Picknick am Donnerstag, 8. Juli, 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr), Tickets (15 Euro) täglich von 14 bis 18 Uhr sowie an der Abendkasse