Polizei ermittelt gegen Vietnamesen Bordell versteckt in Wohnviertel: Neue Details nach Razzia in Sachsen-Anhalts Rotlichtmilieu
Nach einer Großrazzia mit Schwerpunkt in Halle laufen die Ermittlungen der Polizei gegen einen mutmaßlichen Schleuserring auf Hochtouren. Wie ein mutmaßliches Banden-Trio mit Verbindungen nach Vietnam junge Frauen zur Prostitution drängte und wie sie ihr Netzwerk verschleierten.
Aktualisiert: 27.02.2026, 13:54
Halle/MZ - Nach einer Großrazzia gegen ein mutmaßliches Zwangsprostitutions-Netzwerk mit Zentrum in Sachsen-Anhalt kommen weitere Details ans Licht.