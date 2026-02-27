Polizei ermittelt gegen Vietnamesen Bordell versteckt in Wohnviertel: Neue Details nach Razzia in Sachsen-Anhalts Rotlichtmilieu

Nach einer Großrazzia mit Schwerpunkt in Halle laufen die Ermittlungen der Polizei gegen einen mutmaßlichen Schleuserring auf Hochtouren. Wie ein mutmaßliches Banden-Trio mit Verbindungen nach Vietnam junge Frauen zur Prostitution drängte und wie sie ihr Netzwerk verschleierten.