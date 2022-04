Bootsbesatzung rettet 44-Jährigen in Halle vor dem Ertrinken

Bewohner der Hafenstraße haben am Samstagnachmittag den Notruf gewählt. Sie meldeten eine Person, die in der Saale trieb. Der Mann hatte Glück im Unglück.

Halle (Saale)/MZ - Ein 44 Jahre alter Mann ist am Samstag von der Besatzung eines „Saale-Kringels“ vor dem Ertrinken gerettet worden. Das Opfer war alkoholisiert in das zehn Grad Celsius kalte Wasser gefallen - wo das passierte, ist noch unklar. Bewohner der Hafenstraße hatten den Mann im Wasser gesehen und den Notruf gewählt. Die Besatzung eines Saale-Kringels, der sich in der Nähe befand, zog den 44-Jährigen aus dem Fluss. Der Mann, laut Polizei alkoholisiert, wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Wäre er untergegangen, hätte man ihm wohl nicht mehr helfen können.