Feuerwehreinsatz Röpziger Brücke Boot in Not? Couragierte Bürger lösen Großalarm an der Saale in Halle aus

Am Samstagnachmittag kam die Feuerwehr an der Röpziger Brücke in Halle zum Einsatz. Passanten meldeten der Feuerwehr ein Boot in Not. Doch was die Feuerwehr wirklich festgestellt hat.