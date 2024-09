Ein 15-Jähriger kündigt einen Sprengstoffanschlag auf die KGS Wilhelm von Humboldt in Halle-Neustadt an und fordert Bargeld. Mit der Hilfe des LKA kommt ihm die Polizei auf die Schliche.

Halle (Saale)/MZ - Was hat einen 15-jährigen Jugendlichen bewogen, eine Bombendrohung gegen seine eigene Schule zu verfassen? Wie die MZ aus Ermittlerkreisen erfuhr, soll der Jugendliche in der Nacht zum Dienstag eine E-Mail an die KGS Wilhelm von Humboldt in Neustadt verschickt haben. Darin forderte er offenbar eine größere Summe Bargeld und drohte ansonsten mit einem Sprengstoffanschlag.