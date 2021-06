Bombe in Halle soll entschärft werden - Evakuierungen auf der Silberhöhe

Halle (Saale) - Auf der Silberhöhe in Halle soll die am Montag entdeckte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gegen 11 Uhr entschärft werden. Polizei und Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort. Eine Gartenanlage, die an die Baustelle für das Nachwuchsfußball-Leistungszentrum grenzt, muss evakuiert werden.

Polizei und Feuerwehr ist in Halle Silberhöhe vor Ort (Foto: Dirk Skrzypczak)

Außerdem muss die Karlsruher Allee zeitweise gesperrt werden. Anwohner der benachbarten Wohngebiete werden aufgefordert, sich in Räume zu begeben, die dem Fundort abgewandt sind.

Es handelt sich um den zehnten Blindgänger, der seit Beginn der Tiefbauarbeiten im Herbst 2020 auf dem Areal gefunden wurde.

Erneut wurde auf dem Baugelände des Nachwuchsfußball-Leistungszentrums auf der Silberhöhe eine Fliegerbombe aus dem Zweitem Weltkrieg gefunden. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Auch diesmal werden um den Fundort mit Sand gefüllte Container gestellt, um den Gefahrenbereich zu sichern. Da sich der Fundort in großer Entfernung zu den angrenzenden Wohngebäuden befinde, müssen lediglich 16 Anwohner evakuriert werden, teilte die Stadt mit. (mz)