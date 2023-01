Bohnen im Sandkasten

Möglichst saisonal und wenn es sinnvoll erscheint, regional: Peter Karojet verkauft in seinem Bioladen „ÖkoHalle“ in der Geiststraße 21 auch Wurzelgemüse wie Pastinaken.

Halle (Saale)/MZ - Beim Blick zurück erscheint ein Leben manchmal, als hätte es nur so verlaufen können, wie es verlaufen ist. Als würde eine Station zwangsläufig auf die andere aufbauen. Wie bei Peter Karojet. Dabei habe sich vieles in seinem Leben ergeben, sagt der 61-Jährige, der heute in Halles Geiststraße einen Bioladen führt. „Das war natürlich alles nicht geplant, war in dieser Vielfältigkeit aber offensichtlich für mich wichtig“, resümiert er. „So geht jeder seinen Lebensweg und lernt, was für seine individuelle Entwicklung nötig ist.“