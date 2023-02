Stadtratsvorsitzende bei Unfall in Oberhof verletzt: Bestürzung über Bob-Drama in Halle

Halle (Saale)/Oberhof/MZ/DPA - Der tödliche Unfall auf der Bobbahn im thüringischen Oberhof erschüttert auch die Menschen in Sachsen-Anhalt. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Vierer-Bob und einem luftgefüllten Gummiring kam am Donnerstagabend ein 45-jähriger Mann ums Leben. Als Insassin in dem Vierer-Bob wurde auch Halles Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Linke) bei dem Unglück leicht verletzt. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.