Bob-Helden von Penking werden am Hansering gefeiert

Alexander Schüller (rechts) und Thorsten Margis haben bei den Olympischen Winterspielen in Peking drei Goldmedaillen nach halle geholt. Schüller bekam dafür seine Stele im Park der Olympiasiege am Hansering. Margis ist dort bereits seit 2018 verewigt.

Halle (Saale)/MZ - Halle ehrt seine Helden: Am Hansering ist am Montagnachmittag der Park der Olympiasiege erweitert worden. Der mittlerweile vierfache Olympiasieger Thorsten Margis bekam eine weitere Plakette auf seine Stele. Alexander Schüller ist das jüngste und 16. Mitglied im Ehrenhain - mit einer neuen Plastik. Margis hatte als Anschieber im Zweier- und Viererbob Gold gewonnen - Schüller im Vierer.

Bei der Erweiterung des Parks der Olympiasiege dabei (von links): Ingo Michalak (Hauptgeschäftsführer SV Halle), Jürgen Fox (Sparkassenchef), Bürgermeister Egbert Geier, Thorsten Margis, Erfolgstrainer Wolfgang Kühne, Alexander Schüller und Hardy Gnewuch, Chef es Olympiastützpunkts Halle. Foto: Dirk Skrzypczak

„Ich finde es klasse, dass Bobfahren in Halle vertreten ist. Kaum einer glaubt, dass wir eine Wintersportstadt sind“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Der Park der Olympiasiege solle der Öffentlichkeit klarmachen, welche außergewöhnlichen sportlichen Leistungen in Halle erzielt werden, „und dass der Nachwuchs Idole hat, denen er nacheifern kann“. Sparkassen-Chef Jürgen Fox lobte Erfolgstrainer Wolfgang Kühne, ohne den die Top-resultate nicht möglich wären. Die Saalesparkasse unterstützt den Aufbau des Parks am Hansering.

Die beiden Sportler zeigten sich dankbar. „Ich kenne keine andere Stadt, die so einen Park anleget hat“, meinte Thorsten Margis. Alexander Schüller sieht in der Auszeichnung einen Ansporn für die Zukunft. „Die Motivation ist wieder da.“ Margis und Schüller peilen jetzt die Winterspiele 2026 in Mailand an.