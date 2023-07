Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Da ist dieser Brief in der Post. Eine Behörde wendet sich an den Empfänger, doch der versteht kaum, was man da von ihm will. Sogenannte Leichte Sprache soll Abhilfe schaffen. In Halle richtet der Verein Lebenstraum gerade ein Übersetzungsbüro dafür ein. Profitieren sollen Menschen mit Behinderungen.