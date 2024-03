Halle (Saale)/MZ. - Rund 600 Schlaganfallpatienten sind 2023 im Krankenhaus Martha Maria in Dölau behandelt worden – darunter Senioren, aber auch Menschen in den Dreißigern. Therapiert und betreut werden sie von der sogenannten Comprehensive Stroke Unit, einer Abteilung also, in der Schlaganfallpatienten über die Akutphase hinaus von immer demselben Team behandelt und gepflegt werden. Dass deren Pflegeteam Landessieger im Wettbewerb „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ geworden ist, war für die Bundespflegebevollmächtigte Claudia Moll Anlass für einen Besuch des Krankenhauses am Montag. Gute Pflege, ließ die SPD-Bundestagsabgeordnete deutlich werden, sei ein entscheidender Pfeiler der Behandlung von Patienten in Krankenhäusern.

Und diese Behandlung passiert bei der Dölauer Stroke Unit Hand in Hand – wie das Wort „comprehensive“ (englisch für umfassend) deutlich werden lässt. Für 72 Stunden würden die Patienten in Monitorbetten überwacht, acht an der Zahl, und anschließend in einem der elf zur Station gehörenden Betten ohne die besondere Überwachungstechnik weiterbetreut – durchgängig vom selben Team, berichtete Oberärztin Dr. Andrea Kraft. Die notwendigen Therapien gebe es in Dölau anders als in vielen anderen Krankenhäusern auch an Wochenenden – bis zur Anschlussbehandlung in der Reha.

Für Schlaganfallpatienten, die durch Hirninfarkt oder -blutung die Fähigkeit zu sprechen verloren haben, sei Kontinuität in der Behandlung besonders wichtig, hob Dr. Andreas Hoffmann, Chefarzt der Klinik für Neurologie, hervor. So sei gewährleistet, dass Pfleger, Therapeuten und Ärzte die Vorgeschichte des Patienten kennen und Fort- oder auch Rückschritte in seiner Genesung einfacher feststellen könnten.

„Wir können sehr vielen Patienten gut helfen“, sagte er. Dreh- und Angelpunkt sei aber, nach dem Schlaganfall möglichst wenig Zeit bis zur Behandlung verstreichen zu lassen. Besonders Risikopatienten – Menschen mit Übergewicht, Diabetes oder Bluthochdruck zum Beispiel – sollten jedes Warnzeichen ernstnehmen, rät der Chefarzt.

Eine plötzliche Lähmung des Armes zum Beispiel, Sprach- oder Schluckstörungen ebenso. Gar nicht so selten komme es vor, dass Patienten mit derartigen Beschwerden erst einmal zu Bett gingen und erst am nächsten Morgen, wenn die Symptome nicht abgeklungen sind, ärztliche Hilfe in einem Krankenhaus suchten, sagte Oberärztin Kraft. Dann aber sei manche Möglichkeit zu helfen nicht mehr gegeben. Anders als ein Herzinfarkt verursache ein Schlaganfall keine massiven Schmerzen, sagte Chefarzt Hoffmann. Doch er müsse ebenso ernst genommen werden.