Bloß kein Vollgas

Halle (Saale)/MZ - Nicht für jeden kommt es überhaupt in Frage. Nicht jeder, der es könnte, vermag ihm etwas abzugewinnen. Wieder andere können sich nichts Besseres vorstellen: Die Meinungen zum Homeoffice sind so vielfältig wie das Leben. Der eine kann besser in Gesellschaft arbeiten, der nächste will Beruf und Familie vereinbaren und dann gibt es auch die, die so unabhängig wie möglich besonders kreativ sind.

Nach acht Monaten Lockdown und bei sinkenden Fallzahlen besteht nun keine gesetzliche Pflicht mehr dazu, doch Behörden und Firmen in Halle wie anderswo tun auch gut daran, nicht gleich wieder in den Vollgas-Modus mit voll besetzten Büros zurückzukehren, Maskenpflicht hin oder her. Viel zu fragil erscheint die Lage, und noch eine Corona-Welle mit all den gerade in Teilen überwundenen Einschränkungen kann niemand wollen.

Auch Homeoffice-Skeptiker wissen mittlerweile, dass es sich auch jenseits des Firmenbüros effektiv arbeiten lässt. Ein „Weiter so“ wie vor Corona wird es wohl nicht geben. Aber auch kein „Weiter so“ wie in der Pandemie. Langfristig gehören zum zeitgemäßen Arbeiten von zu Hause aus aber Regelungen, die mit dem Arbeitsschutz nicht aufhören. Genug Zeit, entsprechende Erkenntnisse zu sammeln, hat es im großen Feldversuch der vergangenen acht Monate schließlich gegeben.

