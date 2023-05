Ignorierte Lichtsignalanlagen führen immer wieder zu Unfällen in der Stadt. Nun will die Verwaltung von Halle gegensteuern. Leipzig macht das bereits seit 30 Jahren.

Halle will Ampelblitzer an Kreuzungen - Das sind die Unfall-Hotspots der Stadt

Rote Ampel? Egal. Dieser Van rauscht in der Paracelsusstraße am Dessauer Platz über die Ampel, obwohl sie längst rot zeigte.

Halle (Saale)/MZ - Der Fahrer im schwarzen Van gibt in der Paracelsusstraße ordentlich Gas. Am Dessauer Platz schaltet die Ampel in Richtung Wasserturm derweil auf Gelb. Doch gebremst wird nicht. Es ist längst rot, als der Kleinbus über die Kreuzung rauscht. Eine Frau mit Kind, die auf dem Überweg die Straße queren will, hält ihre Tochter gerade noch zurück.