Halle (Saale)/MZ - In der Nacht haben sich über Halle und dem Saalekreis teils heftige Gewitter entladen. Am frühen Montagmorgen traf vermutlich ein Blitz das Dach einer Scheune in Kanena und setzte den Dachstuhl in Flammen. Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand.