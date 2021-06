Blindgänger in Halle erfolgreich gesprengt - Evakuierung aufgehoben

Halle (Saale) - Auf dem Gelände des Nachwuchsfußball-Leistungszentrums in der Willi-Bredel-Straße in Halle ist am Donnerstagmittag erneut eine US-amerikansiche Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es ist mittlerweile der neunte Blindgänger seit Beginn der Tiefbauarbeiten im Herbst 2020.

13.15 Uhr: Fliegerbombe wurde erfolgreich gesprengt

Der Blindgänger wurde gegen 13.15 Uhr erfolgreich vom Kampfmittelbeseitigungsdienst gesprengt, teilte die Stadt mit. Es wurde niemand verletzt und auch keine angrenzenden Gebäude kamen dabei zu Schaden. Die Evakuierung ist aufgehoben.

12.24 Uhr: Evakurierung läuft planmäßig

Die Evakuierung geht laut Stadt planmäßig voran. Die Polizei hat alle Zufahrtsstraßen rund um den Fundort der Bombe gesperrt. In der Notunterkunft der Grundschule Silberwald befanden sich gegen 12 Uhr 52 Anwohner in der Notunterkunft. Die Stadt hat etwa 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Hinzu kommen Beamte der Polizei. 19 Kranke mussten mit Rettungswagen aus der Gefahrenzone gebracht werden.

Die Polizei hat alle Zufahrtsstraßen rund um den Fundort der Bombe gesperrt. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Die Bombe selbst liegt mittlerweile in einer 2,5 Meter tiefen Grube. Der 75 Kilo schwere Sprengsatz wurde mit Sand bedeckt. Um die Grube stehen mit Sand gefüllte Container. „Ziel ist es, die Auswirkungen der Sprengung so gering wie möglich zu halten und zu verhindern, dass Bombensplitter durch die Gegend fliegen“, sagte Tobias Teschner, Chef im Fachbereich Sicherheit in der Stadtverwaltung, der MZ. Die Bombe selbst soll ferngezündet mit einer Handgranate und dem Kopf einer alten Panzerfaust gesprengt werden, die an der Bombe befestigt wurden. Man halte am Zeitplan fest. Gegen 13 Uhr soll die Sprengung erfolgen.

Die Feuerwehr bereitet sich auf die kontrollierte Sprengung der Fliegerbombe am Nachwuchsfußball-Leistungszentrum vor. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Sprengung der Fliegerbombe um 13 Uhr - Sperrradius ab 10 Uhr

Der Blindgänger soll am Freitag um 13 Uhr vor Ort gesprengt werden. Derzeit bereiten die Stadt, die Feuerwehr und Polizei die Sprengung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst derzeit vor. Dafür wird ab 10 Uhr ein Sperrradius von 500 Metern eingerichtet.

„Die Bombe wird dafür in die Mitte des Baufeldes gebracht. Dort wird eine Grube ausgehoben. Die Bombe wird mit Sand und Stroh abgedeckt, um die Wucht der Explosion zu mindern“, sagte Tobias Teschner, Leiter im Fachbereich Sicherheit, der MZ. Sorgen bereite derzeit der Wetterbericht. Für Halle liegt eine Unwetterwarnung wegen starker Gewitter vor.

Bomben-Fundstelle in Halle-Silberhöhe (Foto: Dirk Skrzypczak)

Rund 2.800 Personen sind von der Evakuierung betroffen. Für sie stehe die Turnhalle der Grundschule Silberwald, Roßlauer Straße 14, als Aufenthaltsort zur Verfügung. Die halleschen Verkehrsbetriebe stellen für den Transport Busse bereit. Diese stehen an der Freyburger Straße – Parkplatz; Theodor-Weber-Straße/Louis Jentzsch Straße und Prager Straße/Reichenberger Straße. Personen, die einen (Kranken-)Transport benötigen, weil sie nicht eigenständig die Wohnung verlassen können, sollen sich unter der Rufnummer 0345/19 222 melden.

Ein Bürgertelefon ist seit 7 Uhr geschaltet – Rufnummer: 115. Die Stadt informiert auch über die Warn-App „Katwarn“ zur Lage.

Die Feuerwehr wird ab 11 Uhr aller betroffenen Adressen kontrollieren und überprüfen, ob wirklich alle Anwohner evakuiert sowie in Sicherheit sind.

Diese Straßen sind von der Evakuierung betroffen. (Bild: Screenshot Stadt Halle)

Fahrplan von Bussen und Trams geändert

Wegen der geplanten Sprenung haben die halleschen Verkehrsbetriebe haben den Öffentlichen Nahverkehr komplett gesperrt. Der Verlauf der Straßenbahnlinien 3 und 16 sowie der Buslinien 23 und 24 haben sich demnach geändert. Die betroffenen Linien fahren wie folgt:

Linie 3: ab Haltestelle Vogelweide über Damaschkestraße nach Ammendorf und zurück.

Linie 16: endet aus Richtung Göttinger Bogen an der Südstadt/Veszpremer Straße

Linie 23: Haltestelle Erich-Kästner-Straße wird nicht bedient

Linie 24: endet von Osendorf kommend an der Haltestelle Beesen

Hintergrund: Erneuter Bombenfund auf der Silberhöhe

Die für Donnerstag um 14.22 Uhr angesetzte Entschärfung der Fliegerbombe konnte nicht durchgeführt werden. Deshalb war eine kontrollierte Sprengung geplant, die jedoch verschoben wurde. Nach MZ-Informationen kann die Bombe wohl bewegt werden, sie ist allerdings nicht transportfähig. Somit musste vom ursprünglichen Plan abgewichen werden, den Blindgänger außerhalb der Stadt zu bringen und dort zu sprengen.

Der letzte Bombenfund auf dem Baugelände liegt gar nicht so lange zurück. Erst am 18. Mai haben Sprengmeister Udo Theilemann und Tobias Wehnert eine 75 Kilo schwere Bombe amerikanischer Bauart erfolgreich entschärft. (mz)