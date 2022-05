Blick in Franckes Wunderkammer in Halle

Nach dem coronabedingten Ausfall seines Jubiläums plant der Verein für hallische Stadtgeschichte in diesem Jahr nun ein vielfältiges Programm. Der erste Themenabend widmet sich dem Augustinerchorherrenstift Neuwerk.

In den Franckeschen Stiftungen kann man heute noch eine historische Wunderkammer bestaunen.

Halle (Saale)/MZ - Zwei Jahre lang konnte der Verein für hallische Stadtgeschichte nur sehr wenige Veranstaltungen für die Öffentlichkeit anbieten. Die Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie verboten das. Doch in diesem Jahr hofft man, wieder voll durchstarten zu können, sagt der Historiker Holger Zaunstöck, erster Vorsitzender des Vereins. Mit einem Themenabend zu neuesten Forschungen zum Stift Neuwerk hat der Verein sein diesjähriges Jahresprogramm eröffnet, das unter dem Motto „Stadt-Geschichte-Gegenwart“ steht. „Den Titel haben wir deshalb gewählt, weil wir nicht nur in die Geschichte schauen wollen, sondern auch immer den Bezug zur Gegenwart sehen“, so Zaunstöck.