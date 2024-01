Niclas Scholz, besser bekannt als „Fischi“, bei seinem Auftritt beim Objekt-Weihnachtssingen. Dort brachte er mit „Way Down We Go“ von Kaleo die Zuschauermassen im Steintor zum Toben.

Halle (Saale)/MZ. - Der Titel dieses Songs könnte nicht passender sein für einen Macher wie Niclas Scholz. Von Freunden liebevoll-witzig nur „Fischi“ genannt, kennt seit dem spektakulären Auftreten des charismatischen Rockers aus Halle bei der TV-Show „The Voice of Germany“ diesen Spitznamen inzwischen halb Deutschland. Und seit seinem Premieren-Auftritt bei der wohl kultigsten aller halleschen Shows zum Jahresende, dem legendären Objekt-Weihnachtssingen im Steintor, hat Niclas Scholz noch einmal mehr seinen ohnehin großen Fankreis erweitert. Immerhin hatte „Fischi“ bei der halleschen Cover-Show an drei Abenden vor jeweils rund 3.000 Zuschauern mit „Way Down We Go“ von Kaleo für Begeisterungsstürme im Saal gesorgt.