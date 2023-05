Am Samstagabend laden in Halle und Leipzig insgesamt 85 Museen und Sammlungen zum Besuch ein. Eröffnet wird die Museumsnacht auf Halles Marktplatz.

Halle (Saale)/MZ - - „Einmal um die Welt“ können sich an diesem Samstag Neugierige aller Altersgruppen begeben – und zwar ganz ohne Flugzeug. Unter diesem Motto nämlich steht in diesem Jahr die Museumsnacht der beiden Nachbarstädte Halle und Leipzig, die das kulturelle Groß-Event wie auch in den vergangenen 14 Jahren wieder gemeinsam bestreiten werden. Dafür müssen Besucher lediglich in die S-Bahn oder Straßenbahn steigen.