Bildungscampus in Neustadt: Stadt Halle will das Fördergeld unbedingt mitnehmen

Das Doppelhochhaus in der Richard-Paulick-Straße 13 in Neustadt wird womöglich für den Bildungscampus weichen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Lange war unklar, wie der geplante Bildungscampus in Halle-Neustadt finanziert werden soll. Es ist eine gute Nachricht, dass das Land der Stadt nun 12,24 Millionen Euro für das Leuchtturmprojekt in Aussicht stellt. Die schlechte Nachricht ist: Für den Bildungscampus war mit Kosten von 28,5 Millionen Euro gerechnet worden. Lässt er sich also auch mit weniger als der Hälfte des Geldes realisieren?