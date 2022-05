Bilder von Überwachungskamera - Wer kennt diese beiden Ladendiebe aus Halle?

Sie kam in den Abendstunden, packten den Rucksack voll und türmten. Überwachungskameras haben die Täter gefilmt.

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit bei der Suche nach zwei Ladendieben um Mithilfe.

Die beiden jungen Männer hatten am 29. Januar dieses Jahres aus einem Supermarkt in der Hegelstraße in Halle Waren im Wert von 152,24 Euro gestohlen. Da es der Polizei bislang nicht gelungen ist, die Täter zu ermitteln, hat das Amtsgericht Halle nun der Öffentlichkeitsfahndung zugestimmt. Die Aufnahmen der Diebe stammen aus den Überwachungskameras des Marktes.

Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei in Halle telefonisch unter der Ruffnummer 0345/2242000 entgegen.