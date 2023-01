Halle (Saale)/MZ - - Beklemmende Fotos, Texte und Zeichnungen, derzeit in der ersten Etage des Ratshofes zu sehen, sind das Ergebnis eines Projektes, das der hallesche Fotograf Knut Mueller gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern des Genscher-Gymnasiums in Halle realisiert hat. Die 2018/19 entstandenen Arbeiten wurden bereits an anderen Orten gezeigt und sind jetzt in einer Ausstellung zusammen mit Fotocollagen von Mueller zu sehen.

