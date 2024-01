Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Halles deutschlandweit und sogar international bekannte Bierkanzlei hat eine neue Adresse: Nach sieben erfolgreichen Jahren im alten Urania-70-Eckhaus am Moritzburgring sind die Bier-Experten Lukas Röse und Max Leißring nun im traditionsreichen Brauhaus in der Großen Nikolaistraße zu Hause. Und das ist trotz der Kürze der Zeit – die letzten Bierkästen und auch die Braukessel der „Bierkanzler“ sind gerade erst am alten Standort aus- und am neuen eingezogen – bereits gemütlich eingerichtet: An den großen Schaufenstern des Halleschen Brauhauses in direkter Nachbarschaft zum Kühlen Brunnen stehen jetzt in lichtdurchfluteten Regalen Biere aus aller Welt und verführen Passanten zu einem Blick ins und zu einem Besuch im Lokal.