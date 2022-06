Bierballturnier am Galgenberg sorgt für Ärger in Halle

In der beliebten Schlucht bleiben nach einer großen Jugendfete vor allem zerbrochene Bierflaschen zurück. Das Areal ist nicht der einzige Hotspot in der Stadt.

Halle (Saale)/MZ - Der Festplatz in der Galgenbergschlucht ähnelt teilweise einem Scherbenteppich. Zumeist steckt das zerbrochene Glas - Überreste einer ausgiebigen und wohl auch zügellosen Party - eingetreten im Boden. Auf kleinen Haufen wurde Unrat notdürftig zusammengekehrt. Der Müll ist das Überbleibsel des Bierballturniers am vergangenen Wochenende. Nach MZ-Informationen hatten sich 200 Jugendliche in der Galgenbergschlucht getroffen - kein Wunder, hier haben sie abseits vom Schuss ihre Ruhe. Zwar räumten die jungen Leute selbst wieder auf, dennoch blieb Einiges an Unrat zurück.