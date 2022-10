Sebastian Duckstein und Philip Häusler in ihrer Brauerer, in der sie seit kurzem ihr Bier verkaufen

Halle (Saale) - Der Raum, in dem Sebastian Duckstein und Philip Häusler über einen großen Metalltopf gebeugt stehen, wirkt wie eine Mischung aus Chemiekabinett und Mensaküche. Lange Glaspipetten und Erlenmeyerkolben stehen im Wandschrank; die Wände sind weiß gekachelt; Kühlschränke und Spülmaschinen, wie sie in der Gastronomie eingesetzt werden, nehmen einen Großteil der rund 15 Quadratmeter ein. Doch statt Kupfersulfat oder Spaghetti lagern hier Hopfen, Malz und Hefe; und in dem Metalltopf, vor dem Duckstein und Häusle stehen, reagieren keine Gase und köchelt auch kein Gulasch, sondern gärt seit einer Weile – Bier.