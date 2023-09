Caroline Vogel aus Landsberg zeigt auf, warum Bibliotheken so wichtig sind und welchen Strukturwandel sie durchlaufen, um sich aktuellen Themen zu widmen.

Bibliothekarin in Landsberg geht neue Wege

Caroline Vogel arbeitet als Bibliothekarin in Landsberg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landsberg/MZ - Kinder der vierten Klasse lesen schlechter als noch vor fünf Jahren, zeigt die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung, die in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Ein Viertel der Schüler erreiche demnach nicht den Mindeststandard, der für das weitere erfolgreiche Lernen nötig wäre. Caroline Vogel ist dieses Problem bewusst. Sie ist als Bibliothekarin in Landsberg tätig und versucht ein höheres Bewusstsein für das Lesen und die Bibliothek an sich zu schaffen.