Bewerber müssen sich durch virtuelles Aufnahmeverfahren kämpfen

Wer an der Kunsthochschule lernen will, muss ein virtuelles Aufnahmeverfahren absolvieren. Bewerberzahlen steigen seit Jahren.

Halle (Saale) - Zwei Hürden hat Lilli Baro schon geschafft, am heutigen Montag muss sie die dritte überwinden: Ihr Bewerbungsgespräch steht an. Vorstellen wird sich die 20 Jahre alte Berlinerin am Computer, und wenn alles klappt, wird sie zum Herbst ein Bachelorstudium der Visuellen Kommunikation an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein beginnen.

Halle als Studienstandort attraktiv

Dass sie einmal in die kreative Richtung möchte, stand für die aus einer künstlerischen Familie stammende Lilli Baro lange fest, und mit der Zeit festigte sich ihr Wunsch, sich beruflich mit Design zu befassen. Dass das in Halle passieren könnte, hat mit persönlichen Verbindungen zu tun. „Meine Freundin studiert an der Burg“, erzählt sie. „Ich habe sie besucht, und es hat mir total gefallen.“ Im Vergleich zu Berlin beschaulicheren Halle hofft sie, sich besser aufs Studieren konzentrieren zu können. Und sie lobt die Möglichkeiten an der Kunsthochschule, von denen sie bisher schon weiß.

Der Weg an die Saale führt für Lilli Baro bislang über die Datenautobahn, und sie weiß, dass sie wohl auch beim Studium selbst mehr online erledigen müsste, als das vor Corona üblich war. Vor einem Jahr hat ihr diese Aussicht noch ein bisschen den Schneid abgekauft: „Die Vorstellung hat mich abgeschreckt.“ Im ersten Pandemiejahr aber sind auch an der Burg viele Erfahrungen gesammelt worden, wie Sprecherin Silke Janßen deutlich macht.

Nachfrage nach Studium an der Burg in Halle ununterbrochen hoch

Es sei jede Menge ausprobiert worden, wie sowohl den Anforderungen an ein gutes Studium als auch denen des Infektionsschutzes gerecht zu werden sei. Viele Online-Angebote natürlich, aber auch, wie viel Präsenz möglich ist – besonders wichtig für die Arbeit in den Werkstätten der Hochschule, auf die Lilli Baro schon besonders gespannt ist.

1.770 Bewerbungen sind nach den Worten der Hochschulsprecherin für die Bachelor- und Diplom-Studienplätze im kommenden Wintersemester eingegangen. Im Vorjahr waren es demnach 1.530. 2019 bewarben sich 1.335 junge Leute, und 2018 waren es 1.095. „Damit haben wir in diesem Jahr die höchsten Bewerbungszahlen in den vergangenen zehn Jahren erreicht“, berichtet Silke Janßen. Dass das Bewerbungsverfahren jetzt komplett online und damit ohne Anreise abläuft, verringere für die Interessenten natürlich den Aufwand. Die Frist für Masterstudienbewerbungen läuft noch bis zum 15. Mai.

Nicht alle Studiengänge an der Burg können ins Homeoffice verlagert werden

Über die Bewerbungsphase sind Melanie Lange, die Industriedesign studiert, und die Spieldesign-Studentin Leonie Blug längst hinaus. Wie mehrere Kommilitonen auch waren sie gerade in der Stadt unterwegs, um für den Grundlagen-Kurs Interventionen im öffentlichen Raum zu schaffen. Das Thema auch auf Corona und die sozialen Einschränkungen zu beziehen, lag nahe.

Die beiden Studentinnen haben sich an die Peißnitzbrücke gemacht und die Unterführung mit roten Bändern verhängt. „Wir wollen damit das stumpfe aneinander Vorbeigehen unterbrechen und die Passanten animieren, in Gespräche zu kommen und zu interagieren“, erzählen sie. „Es gibt Studiengänge, die sich nicht eins zu eins ins Homeoffice verlagern lassen“, bekräftigt Hochschulsprecherin Janßen. Also werde derzeit darauf geachtet, dass Studenten wie Mitarbeiter nur in festen Gruppen zusammenkommen, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren.

Hochschule und Studenten präferieren Studium vor Ort

Der Präsenzunterricht ist demnach jeweils auf maximal zehn Studenten plus Lehrkräfte beschränkt. In den Räumen gelte, dass sich auf zehn Quadratmetern Fläche maximal eine Person aufhalten darf – und es bestehe die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

„Mit all dem geht die Hochschulgemeinschaft sehr verantwortungsvoll um“, betont Silke Janßen. Die Studenten wüssten zu schätzen, dass sich die Hochschule sehr für so viel Präsenzangebote wie möglich einsetze. Denn das sei nach wie vor das Ziel: „Am Ende präferieren wir ein Studium vor Ort.“ Zugleich hätten sich neu entwickelte Methoden zur Studienorganisation bewährt, so dass manches möglicherweise dauerhaft Eingang in den Hochschulbetrieb finden werde.

Informationen im Internet: www.burg-halle.de. (mz)