Halle (Saale)/MZ - Mit 510 Teilnehmern und 14 Autos zog am Montagabend die „Bewegung Halle“ durch das Stadtgebiet.

Nach Angaben von Polizeisprecher Alexander Junghangs verlief der Ablauf der Demonstration störungsfrei. Bauern die bereits am Morgen in Halle demonstrierten, nahmen nach Polizeiangaben nicht an der Demo der „Bewegung Halle“ teil.