Bewegung an Scheibe C in Halle-Neustadt? So ist der Stand

An der Scheibe C im Zentrum von Neustadt wird wieder weitergebaut. Der Streit zwischen Stadt und Investor ist jedoch noch nicht beigelegt.

Halle (Saale)/MZ - In die festgefahrene Situation um die Sanierung der Hochhausscheibe C in Neustadt scheint Bewegung zu kommen. An der Baustelle wird seit einigen Tagen wieder weitergearbeitet und zwischen der Investorengesellschaft SLS und der halleschen Stadtverwaltung gibt es vielversprechenden Schriftverkehr. Nach MZ-Informationen steht die Verlängerung der Fördermittelvereinbarung unmittelbar bevor, was bedeutet, dass der Investor zunächst bis zum 31. Dezember 2022 Zeit hätte, seine Pläne umzusetzen.