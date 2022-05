Bewaffnet mit blauen Säcken und Müllzangen: Hallenser starten Aufräumaktion am Hufi

Halle(Saale)/MZ - Anpacken und eintüten, das war das Motto der Müllsammelaktion am Hufeisensee. Der „Hufi“ gilt als beliebtes Ausflugsziel der Hallenserinnen und Hallenser, zugleich aber leider auch als ein Ort in der Stadt, an dem gerade im Sommer reichlich Müll hinterlassen wird. Deshalb wurde am Montagabend aufgeräumt.

