Für Gäste in Hotels könnte in Halle bald eine zusätzliche Gebühr eingeführt werden. Im Stadtrat wurde bereits darüber diskutiert.

Halle (Saale)/MZ - Der Vorschlag, in Halle einen sogenannten Gästebeitrag in Höhe von zwei Euro einzuführen, den Touristen pro Übernachtung in der Stadt zahlen müssen, hat am Mittwoch im Kulturausschuss Anklang gefunden. Wie genau die „Bettensteuer“ umgesetzt werden soll und für wen sie alles gelten soll, ist derweil noch unklar. Die Grünen-Fraktion hatten die Idee gemeinsam mit der Fraktion Mitbürger & Die Partei in die Stadtratsgremien eingebracht.