Betrunkenes Mädchen attackiert Polizisten in Halle

Halle (Saale)/MZ - In Halle hat eine 17-Jährige im Alkoholrausch mehrere Polizisten attackiert. Passanten hatten die Jugendliche in einer Grünanlage in der Ernst-Schneller-Straße gesehen. Sie befand sich offenbar in hilfloser Lage. Auch der Rettungsdienst wurde daher angefordert.

Ein Atemalkoholtest ergab bei ihr einen Wert von über 1,9 Promille. Als die 17-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden sollte, rastete sie aus. „Sie leistete erheblichen Widerstand und beleidigte die Einsatzkräfte. Schließlich musste man ihr eine Handfessel anlegen“, sagte Polizeisprecher Ralf Karlstedt. Die Polizei ermittle nun gegen die Hallenserin wegen Beleidigung und Widerstands.