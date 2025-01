Angestellte einer Sparkassenfiliale in Halle haben verhindert, dass eine Rentnerin ein Vermögen an Betrüger gezahlt hat. Die Frau war durch einen Schock-Anruf völlig überrumpelt worden.

Betrugsmasche fliegt auf: Sparkassen-Mitarbeiter in Halle wollen Rentnerin nicht auszahlen

In einer Sparkassenfiliale in Halle flog dank aufmerksamer Bankangestellter ein Telefonbetrug auf.

Halle (Saale)/MZ - Erika Simbt ist den Mitarbeitern der Sparkassenfiliale an der Berliner Brücke in Halle unheimlich dankbar. Denn fast wäre ihre Mutter Telefonbetrügern zum Opfer gefallen. „Wäre die Sparkassenmitarbeiterin nicht so aufmerksam gewesen, hätte meine Mutter 50.000 Euro verloren.“