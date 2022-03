Betrügerische Spendensammler in Halle unterwegs

Ein mutmaßlicher Betrüger hat am Samstag in Halle versucht, einer Frau Geld zu klauen.

Ein mutmaßlicher Betrüger hat am Samstag in Halle versucht, einer Frau Geld zu klauen.

Halle (Saale)/MZ - Ein unbekannter Täter klingelte Samstag kurz nach 16 Uhr an der Wohnungstür einer Frau in der Weißenfelser Straße. Er gab an, Spenden zu sammeln und betrat sofort die Wohnung. Er versuchte dann die Geldbörse der Mieterin zu entwenden, was die jedoch bemerkte. Daraufhin verließ er die Wohnung. Einen ähnlichen Sachverhalt gab es laut Polizei am Samstag auch in Merseburg.