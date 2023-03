Mit Video: So wurden Senioren in Halle mit Schockanrufen ausgeplündert

Die Täter verwickeln ihre Opfer oft in stundenlage Gespräche und bleiben bis zur Geldübergabe am Telefon.

Halle (Saale)/MZ - Irmgard Schmidt (Name geändert) hatte gerade erst ihren Mann verloren. Die 86-Jährige aus Halle schaltete in einer Zeitung eine Traueranzeige. Kurze Zeit später, am 24. Februar, erhielt sie einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung war vermeintlich ihr Sohn, der aufgeregt etwas von einem Verkehrsunfall stammelte. Dabei sei eine Frau ums Leben gekommen.