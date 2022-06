„Besorgtes Herz“: Türkischer Musiker singt in Halle über seine Angst, Veränderung und Aufbruch

Der türkische Rockmusiker schreibt in Halle tiefgründige Songs über sein Leben. Er steht in der Schwemme auf der Bühne.

Der Musiker Mert Güney ist erst vor einem Jahr nach Halle gezogen. Er will sich hier ein neues Leben aufbauen.

Halle (Saale)/MZ - Alle Scheiben in den Fenstern sind zerbrochen. Der Boden der Industriebrache ist mit Scherben übersät. M. Mert Güney sitzt mit seiner Gitarre vor den abgebröckelten Wänden und schlägt im fahlen Sonnenlicht die Akkorde seine Songs „Troubled Heart“ - besorgtes Herz - an. In dem Lied singt der türkische Rockmusiker über die Suche nach dem Mann, der er einmal gewesen ist.