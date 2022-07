Besitz von Cannabis straffrei? So ist der Stand der Diskussion

Halle (Saale)/MZ - Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), hat dafür plädiert, den Besitz von bis zu sechs Gramm Cannabis nicht mehr als Straftat zu verfolgen, sondern lediglich als Ordnungswidrigkeit. Sie verspricht sich davon eine Entlastung von Polizei und Justiz. Das sind neue Töne von Seiten der Drogenbeauftragten. Allerdings gilt in den meisten Bundesländern, so auch in Sachsen-Anhalt, diese Grammzahl bereits als Eigenbedarf. Würde sich hierzulande also überhaupt etwas ändern? Und was halten Legalisierungsbefürworter vom Vorschlag?

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<