Beschlossen: Zwei Hotels in Halle werden zur Flüchtlingsunterkunft

Halle (Saale)/MZ - Lange war spekuliert worden, nun steht es fest: das alte Maritim-Hotel am Riebeckplatz wird tatsächlich wieder eine Flüchtlingsunterkunft. Der Stadtrat hat am Mittwoch im nichtöffentlichen Teil einer Sitzung den Nutzungsvertrag zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern beschlossen. Auch das im Vergleich zum Maritim deutlich kleinere Hammerhotel in Neustadt wird angemietet. Der Auszug aus der aktuellen Notunterkunft Brandbergehalle soll schon in Kürze beginnen.

