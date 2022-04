Berühmte Buchhandlung in Halle trägt endlich wieder ihren Traditionsnamen

Halle (Saale)/MZ - August Hermann Francke hat sie 1698 - damals noch im Waisenhausgebäude - gegründet, und bis heute zählt die Buchhandlung in den Franckeschen Stiftungen zu den renommiertesten weit und breit. Mehr noch: „Sie zählt zu den ältesten Buchhandlungen in ganz Deutschland“, so Thomas Müller-Bahlke. Am Dienstag nun konnte der Stiftungsdirektor dem traditionsreichen Unternehmen den rechtmäßigen Namen „Buchhandlung des Waisenhauses“ zurückgeben.