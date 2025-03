In Halle-Neustadt sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Autos abgebrannt. Die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) war im Löscheinsatz.

Halle (Saale)/MZ - Die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) musste in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr zu brennenden Autos in den Sanddornweg in Halle-Neustadt ausrücken. Als die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eingetroffen waren, brannten bereits vier Fahrzeuge in voller Ausdehnung.

Für die Feuerwehr war nicht mehr zu machen. Vier Autos brannten vollständig aus. (Foto: Marvin Matzulla)

Unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten löschte die Feuerwehr die Autos mit einem C-Rohr ab. Zur Höhe des Sachschadens und zur Brandursache konnten in der Nacht noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.