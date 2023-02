Knapp 100.000 Besucher wollten „Lost Worlds“ in Halle sehen. An der Neuauflage wird schon gearbeitet. Das ist vor allem mit einer Person verbunden.

Halle (Saale)/MZ - Es ist noch einmal rappelvoll. Als hätte es die vergangenen drei Monate – und damit genügend Zeit – nicht gegeben, strömen Samstagabend noch einmal Massen in den Bergzoo in Halle. „So war es jedes Jahr. Kurz vor Ende der Ausstellung herrscht immer Hochbetrieb“, sagt Tom Bernheim. Er ist der Chef für die Öffentlichkeitsarbeit im Zoo und der Kurator der Magischen Lichterwelten in Halle.