Bergzoo Halle bietet jetzt Besuchern auch Alpenflair

Sie ist eines der größten Einzelprojekte seit Jahrzehnten und ein wichtiger Baustein in der Neuausrichtung des Zoos: die 2.000 Quadratmeter große Bergwelt.

Halle (Saale)/MZ - Musik aus dem Alphorn, Weißbier, Leberkäse, Bretzeln und weiß-blaues Kaiserwetter: Am Mittwoch ist im Bergzooo Halle die Reilsalm eröffnet worden. Auf dem 2.000 Quadratmeter große Grundstück können Besucher das vom Aussterben bedrohte Krainer Steinschaf beobachten und auch streicheln, Murmeltiere sehen oder den nachtaktiven Rauchfußkautz in der ersten Nachtvoliere in einem deutschen Zoo bestaunen. 1,5 Jahre hatten die Bauarbeiten gedauert. 900.000 Euro wurden investiert.

„Vor sieben Jahren hatten wir angefangen, uns Gedanken zu machen, was Bergzoo eigentlich bedeutet. Bislang war es eher ein Kosename“, sagte Zoodirektor Dennis Müller zur Eröffnung. Man zeige auf der Reilsalm nicht nur das bäuerliche Leben der Alpenlandschaft. Man trage auch dazu bei, bedohte Tierarten zu erhalten und die Zuchtanstrengungen der Zoos diesbezüglich zu unterstützen. Die Reilsalm sei ein wichtiger Bestandtteil des Zukunftskonzeptes „Bergoo 2031“ und nur durch die Unterstützung des Fördervereins und von Sponosren wie der Saalesparkasse möglich gewesen.

Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) meinte humorvoll, dass die Reilsalm „nicht als Bewerbung für die Aufnahme der Stadt Halle in den Freistaat Bayern zu verstehen ist“. Tatsächlich sei die Anlage gelungen und werde das Renommee des Bergzoos weiter stärken. Stadt und Zoo seien daran interessiert, nachhaltig zu arbeiten. „Und gebau das ist hier passiert.“ Für Marco Tullner, Chef des Fördervereins, kehrt der Zoo mit der Reilsalm zu seinen Wurzeln zurück. Es sei Aufgabe des Bergzoos, „auch nachfolgenden Generationen zu vermitteln, dass es außer dem Menschen noch andere Lebewesen gibt“. Auch bei der weiteren Arbeit werde man den Zoo unterstützen. 310.000 Euro hatte der Förderverein als Zuschuss aufgebraucht, damit das Projekt umgesetzt werden konnte.