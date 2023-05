Mitten im Plattenbauviertel Silberhöhe haben Kirche und Stadtmission in Halle eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche geschaffen. Aber das Projekt ist in Gefahr.

Beliebter Anlaufpunkt in Halle - Warum ein Jugendtreff auf der Silberhöhe trotzdem in Not ist

Halle (Saale)/MZ - Es gibt neue Hoffnung auf der Silberhöhe, aber die Sorge bleibt. „Man sieht sich“ ist in Gefahr, ein von evangelischer Kirche und Stadtmission gemeinsam betriebener Treffpunkt in Halles zuletzt gebautem DDR-Plattenbauviertel. Mit dem Preisgeld aus einem bundesweiten Wettbewerb für kirchliche soziale Projekte und dank vieler Spender ist der Fortbestand zwar vorerst gesichert. Aber langfristig drohe nach wie vor die Gefahr, dass der bunte Bauwagen an der Straßenbahnhaltestelle Gustav-Staude-Straße, Anlaufpunkt vor allem für Kinder und Jugendliche, nicht wie gewohnt an Mittwoch- und Freitagnachmittagen öffnen könne, sagt Pfarrer Hans Martin Golz.