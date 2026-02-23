Zwischen Genscher und Generationswechsel: Das Kloschwitzer Blütenfest soll umstrukturiert werden. Welche großen Ziele das neue Organisationsteam hat, was das mit Hans-Dietrich Genscher zu tun hat und warum die Wahl zur Blütenkönigin bei dem Fest im Saalekreis auf der Kippe steht.

2025 ist Katie Friedemann beim Kloschwitzer Blütenfest noch zur Blütenkönigin gewählt worden. Kriegt sie eine Nachfolgerin?

Kloschwitz/MZ. - Es ist ein Fest mit langer Geschichte – und beinahe wäre sie zu Ende gegangen. Als das bisherige Organisationsteam der „Blüten und Blütenboys“ ankündigte, das Kloschwitzer Blütenfest 2025 letztmalig auszurichten, stand die traditionsreiche Veranstaltung plötzlich auf der Kippe. Aus Altersgründen wollten sich die langjährigen Macher zurückziehen. Die Frage stand im Raum: Geht es weiter – oder endet eine Tradition, die bis ins Jahr 1891 zurückreicht?