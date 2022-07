Beim internationalen Saaleschwimmen in Halle geht's in diesem Jahr stromabwärts

Schon 260 Anmeldungen für das Event am Saalestrand.

Spritziges Vergnügen: Am Samstag startet in Halle wieder das internationale Saaleschwimmen.

Halle (Saale)/MZ - Es ist wieder so weit: Das 16. internationale Saaleschwimmen geht am Samstag in Halle über die Bühne. Unter dem Motto „Halle (Saale) schwimmt“ sind alle Schwimmsportbegeisterten aufgerufen, sich zu beteiligen.