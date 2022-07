Bei Verfolgungsjagd von Halle nach Salzmünde verunglücken Fluchtauto und Streifenwagen

Ein Autofahrer hat sich am Wochenende einer Verkehrskontrolle in Halle entzogen. Bei Salzmünde fand die Fluchtfahrt ein jähes Ende.

Halle (Saale)/MZ - Der Fluchversuch eines Autofahrers, der am Wochende offenbar versuchte, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen, hatte schwere Folgen für den Fahrer und für die Beamten. Wie die Polizei mitteilt, beabsichtigten Polizisten in der Nacht zum Samstag kurz nach 3.00 Uhr einen Wagen im Bereich der Magistrale in Neustadt zu kontrollieren. Statt anzuhalten fuhr das Auto aber in Richtung Dölau davon, der Funkstreifenwagen fuhr ihm nach.

Im Bereich Salzmünde kamen dann beide Fahrzeuge - der Fluchtwagen und der Streifenwagen - im Kreuzungsbereich der Landesstraßen 159 und 173 von der Fahrbahn ab, ohne miteinander zusammenzustoßen. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der 54-jährige Fahrer, der der Polizei davonraste, kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die Polizisten wurden nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall nicht verletzt.

Was den flüchtigen Fahrer veranlasste, die Anhaltesignale des Funkwagens zu ignorieren, ist bislang nicht bekannt.