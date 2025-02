Ingrid Schumann aus Halle soll mehr als doppelt so viel Grundsteuer zahlen wie zuvor. Damit wollte sich die Hallenserin nicht abfinden. Deswegen protestierte sie bei allen möglichen Stellen.

Bei Politikerin und vor Gericht - so protestierte eine Hallenserin gegen sattes Grundsteuer-Plus

Halle/MZ. - Eines ist für Ingrid Schumann mittlerweile klar: Sie wird zu den Verlierern der Grundsteuerreform gehören. Um 254 Prozent steigt ab diesem Jahr der Betrag, den sie jährlich für ihr Haus in Halle an die Stadt zahlen muss. Das ist seit Ende November klar, als der Stadtrat den Hebesatz für die Grundsteuer B bei 500 Prozent beließ – also trotz neuer Grundsteuer keine Veränderungen vornahm. „Ich habe das akzeptiert“, sagt Schumann. „Nicht, weil ich es richtig finde, sondern weil ich keine Chance mehr sehe, daran etwas zu ändern.“