Halle (Saale)/MZ. - Bei einem Prozess am Landgericht Halle hat am Donnerstag ein bewaffneter Mann versucht, in einen Gerichtssaal zu gelangen. Laut Polizeiangaben handelte es sich bei den Waffen um eine Axt und zwei Messer, die der Mann in seinem Rucksack bei sich trug.